HOME NEWS NUSANTARA

Tabrak Bocah 5 Tahun Hingga Tewas, Anggota DPRD Lampung: Ini Sudah Takdir Allah

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |09:52 WIB
Tabrak Bocah 5 Tahun Hingga Tewas, Anggota DPRD Lampung: Ini Sudah Takdir Allah
Anggota DPRD Lampung tabrak bocah 5 tahun hingga tewas (Foto: Istimewa)
BANDAR LAMPUNG - Anggota DPRD Provinsi Lampung dengan inisial ORM penabrak bocah lima tahun hingga tewas akhirnya angkat bicara. ORM mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga korban.

ORM menjalani pemeriksaan cukup panjang sejak Kamis (3/8/2023) pagi pukul 10:00 WIB hingga tengah malam. ORM baru bisa melayani wawancara media sekira Jumat (4/8/2023) dini hari pukul 00:13 WIB.

Dengan terbata-bata, ORM menyebut, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Antara, Gang Antara Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandarlampung merupakan musibah yang tidak bisa dihindarkan.

"Ini merupakan musibah yang tidak kita kehendaki semua. Ini sudah takdir Allah," ujar ORM.

Atas kejadian tersebut, ORM pun mengakui semua kesalahan, dan memohon maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga korban.

"Saya dan keluarga besar lagi-lagi mengucapkan belasungkawa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Saya benar-benar mohon maaf kepada keluarga korban," ia menambahkan.

