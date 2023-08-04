Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Instruksi Kapolri, Polda Aceh Resmi Hapus Lintasan 8 dalam Praktik Ujian SIM Motor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:04 WIB
Instruksi Kapolri, Polda Aceh Resmi Hapus Lintasan 8 dalam Praktik Ujian SIM Motor
Polda Aceh resmi mengubah ujian praktik pembuatan SIM motor (Foto: Yout Andy Garna)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh akhirnya menghapus huruf 8 dalam praktek ujian mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan mengganti lintasan menjadi S.

Dirlantas Polda Aceh Kombes M. Iqbal Alqudusy mengatakan, penghapusan itu merupakan tindaklanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diteruskan menjadi arahan dari Korlantas Polri.

“Menindaklanjuti aturan baru dari Korlantas Polri, Polda Aceh dan jajaran segera melaksanakan ujian praktik sesuai aturan terbaru pada minggu ini," kata Iqbal kepada wartawan, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa setelah adanya kebijakan penghapusan huruf 8 tersebut, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam hal ini, kata Iqbal materi ujian praktik SIM terbaru terdapat perubahan yang signifikan. Sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam melaksanakan ujian.

“Ada perubahan yang signifikan dalam lintasan ujian. Dalam materi ujian praktik terbaru, lintasan menjadi sebuah sirkuit yang mengakomodir, materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi Zigzag test atau sialom test,” ujar Iqbal.

Kemudian, Iqbal menyebut, untuk lintasan yang berbentuk angka 8 diganti dengan lintasan yang membentuk huruf S, ukurannya akan diperlebar dari ukuran lama 1,5 meter menjadi 2,5 meter kali lebar kendaraan.

 BACA JUGA:

“Selanjutnya untuk uji pengereman, panjang lintasan sepanjang 20 meter dan jarak antar patok menjadi 2,5 meter,” ucap Iqbal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147522/dpr-uzBP_large.jpg
Polemik 4 Pulau di Aceh, DPR: Kami Yakin Prabowo Akan Ambil Langkah Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033830/kasus-pemerkosaan-di-aceh-tertinggi-se-indonesia-kemendagri-diminta-setujui-revisi-qanun-jinayat-dCS8rhhX7U.jpg
Kasus Pemerkosaan di Aceh Tertinggi Se-Indonesia, Kemendagri Diminta Setujui Revisi Qanun Jinayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033433/aceh-peringkat-pertama-kasus-pemerkosaan-tertinggi-di-indonesia-Al1kTXUGfM.jpg
Aceh Peringkat Pertama Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/340/3019716/pembalakan-liar-marak-terjadi-di-aceh-aparat-tutup-mata-dan-ancaman-bencana-mengintai-pa4y6s3g3V.jpg
Pembalakan Liar Marak Terjadi di Aceh, Aparat Tutup Mata dan Ancaman Bencana Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/338/3012571/puluhan-ribu-warga-aceh-halalbihalal-di-jakarta-dimeriahkan-pesta-kuliner-hingga-ragam-kesenian-daerah-nu9GPP3vJb.jpg
Puluhan Ribu Warga Aceh Halalbihalal di Jakarta, Dimeriahkan Pesta Kuliner hingga Ragam Kesenian Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/340/3007182/ini-21-rekomendasi-kongres-peradaban-aceh-tradisi-yang-sudah-punah-harus-dihidupkan-lagi-LgK1WKcCTw.jpg
Ini 21 Rekomendasi Kongres Peradaban Aceh, Tradisi yang Sudah Punah Harus Dihidupkan Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement