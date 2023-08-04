Warga Kenyam Gotong Royong Tarik Pesawat Smart Air yang Tergelincir Selepas Mendarat

Pesawat tergelincir ditarik warga di Nduga (Foto: Antaranews)

JAKARTA - Pesawat Smart Air dengan nomor penerbangan PK-SNB yang tergelincir sesaat setelah mendarat di Kenyam, Nduga, Papua Pengunungan, Jumat (4/8/2023).

Warga Kenyam pun bergotong royong membantu menarik pesawat Smart Air yang tergelincir tersebut.

Kapolres Nduga Kompol Vj Parapaga mengatakan bahwa dari laporan yang diterima insiden itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIT.

Dia memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, demikian dilansir Antaranews.

Kabupaten Nduga merupakan satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Tolikara, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo.

Pesawat Smart Air tergelincir itu dengan pilot Herland Rumpoko dan teknisi Aris Kurniawan terbang dari Timika.