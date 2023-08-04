Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Kakek 70 Tahun Perkosa Remaja Putri di Rumah Kosong, Ancam Korban Pakai Parang

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:33 WIB
Bejat! Kakek 70 Tahun Perkosa Remaja Putri di Rumah Kosong, Ancam Korban Pakai Parang
Pelaku pemerkosaan. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

MAKASSAR – Seorang oknum satpam salah satu perumahan di Kota Makassar bernama Mansyur (70), tega memperkosa seorang remaja putri berinisial AF. Aksi itu dilakukan di rumah kosong dekat pos jaga tempatnya bekerja.

Bahkan, demi memuluskan aksi bejatnya, dia mengancam korban dengan parang sehingga korban tak berdawa melawan. Saat itulah pelaku melampiaskan nafsu bejatnya.

Mendapat laporan aksi bejar pelaku, polisi langsung bergerak cepat. Anggota Jatanras yang dipimpin oleh Kasubnit 2 Jatanras Ipda Nasrullah melakukan penyelidikan dan mengetahui pelaku berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

 BACA JUGA:

“Anggota berhasil mengamankan pelaku Mansyur, Jumat (4/8/2023) sekira pukul 01.30 Wita. Selanjutnya dibawa ke Posko Jatanras dan diintrogasi kemudian diserahkan ke piket Reskrim Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut,” ungkap Kasatreskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ridwan JM Hutagaol dalam rilisnya, Jumat (4/8/2023).

Dia menambahkan, peristiwa itu berawal pada Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, korban berada di sekitar TKP lalu datang pelaku menarik korban dan membawa korban ke salah satu rumah kosong.

 BACA JUGA:

“Saat itu, pelaku mengancam korban dengan memperlihatkan sebilah parang sambil menyuruh korban membuka baju beserta celana dalamnya, lalu korban dibaringkan kemudian pelaku melancarkan aksinya. Perbuatan pelaku itu telah dilakukan berung kali,” ucap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kakek Bejat makassar pemerkosaan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/525/3145716/kasus_dokter_priguna_perkosa_pasien_rshs_segera_dilimpahkan_ke_kejaksaan-Tw6r_large.jpg
Kasus Dokter Priguna Perkosa Pasien RSHS Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/610/3143968/pemerkosaan-gVxN_large.jpg
Bejat, Ayah Kandung Tega Perkosa Anak Usai 10 Tahun Tak Bertemu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement