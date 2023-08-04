Bejat! Kakek 70 Tahun Perkosa Remaja Putri di Rumah Kosong, Ancam Korban Pakai Parang

MAKASSAR – Seorang oknum satpam salah satu perumahan di Kota Makassar bernama Mansyur (70), tega memperkosa seorang remaja putri berinisial AF. Aksi itu dilakukan di rumah kosong dekat pos jaga tempatnya bekerja.

Bahkan, demi memuluskan aksi bejatnya, dia mengancam korban dengan parang sehingga korban tak berdawa melawan. Saat itulah pelaku melampiaskan nafsu bejatnya.

Mendapat laporan aksi bejar pelaku, polisi langsung bergerak cepat. Anggota Jatanras yang dipimpin oleh Kasubnit 2 Jatanras Ipda Nasrullah melakukan penyelidikan dan mengetahui pelaku berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

BACA JUGA:

“Anggota berhasil mengamankan pelaku Mansyur, Jumat (4/8/2023) sekira pukul 01.30 Wita. Selanjutnya dibawa ke Posko Jatanras dan diintrogasi kemudian diserahkan ke piket Reskrim Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut,” ungkap Kasatreskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ridwan JM Hutagaol dalam rilisnya, Jumat (4/8/2023).

Dia menambahkan, peristiwa itu berawal pada Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, korban berada di sekitar TKP lalu datang pelaku menarik korban dan membawa korban ke salah satu rumah kosong.

BACA JUGA:

“Saat itu, pelaku mengancam korban dengan memperlihatkan sebilah parang sambil menyuruh korban membuka baju beserta celana dalamnya, lalu korban dibaringkan kemudian pelaku melancarkan aksinya. Perbuatan pelaku itu telah dilakukan berung kali,” ucap dia.