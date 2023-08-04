Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Pranowo Berbagi Tips Hadapi Tes CPNS dan BUMN

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |22:41 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Berbagi Tips Hadapi Tes CPNS dan BUMN
Relawan Ganjar Pranowo berbagi tips tes CPNS (Foto : Istimewa)
GOWA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar Sulawesi Selatan (OMG Sulsel) memberikan pelatihan kepada kawula muda dan mahasiswa Kabupaten Gowa.

Dengan berkolaborasi bersama Forum Pemerhati Anak Bangsa (Forpemnas), OMG Sulsel menggelar tips tes Calon Perangkat Sipil Negara (CPNS)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertajuk 'Raih Masa Depan, Ciptakan Kesuksesan'.

Agenda ini diselenggarakan simpatisan Ganjar Pranowo di RH Coffee, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Jumat (4/8/2023).

Koordinator Wilayah OMG Sulsel, Muh. Rais Auliya Razak mengatakan pihaknya menghadirkan tentor dan praktisi soal tes CPNS profesional, Muh. Iqbal untuk membekali para peserta kiat menjawab soal-soal ujian dengan mudah dan tepat.

"Melihat juga ada terbuka pada September bulan depan itu nanti ada terbuka pendaftaran CPNS. Makanya kami dengan sangat cepat mengadakan di bulan ini sebagai persiapan teman-teman untuk tidak buta terhadap mekanisme-mekanisme apa yang akan di tahapan CPNS nanti," kata dia dalam keterangannya yang diterima.

Diketahui, dalam waktu dekat rekrutmen CPNS 2023 bakal segera dibuka. Seleksi tersebut diperkirakan akan berlangsung pada September 2023.

Sementara, BUMN sendiri telah membuka pendaftaran pegawai sejak Mei lalu dan para peserta yang dinyatakan lulus bakal mengikuti tes seleksi di tanggal 5-26 Agustus 2023.

Rais mengungkapkan, peluang ini tentunya tidak boleh disia-siakan. Perlu persiapan berupa ikhtiar maupun doa supaya mampu mengerjakan soal dan mendapat hasil yang diinginkan.

"Harapannya nanti setelah kegiatan ini bermanfaat untuk teman-teman sebagai sarana skill pribadi untuk bisa dijadikan wawasan tersendiri dan juga pengalaman untuk bisa mempermudah dirinya mengikuti CPNS nanti," jelas dia.

Telusuri berita news lainnya
