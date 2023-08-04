Relawan Ganjar Ajak Jamaah Majelis Taklim Bersihkan Pantai Pesisir Tanggamus

TANGGAMUS - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Lampung meluaskan aksi kebermanfaatannya. Bukan hanya pada bidang keagamaan, namun juga di bidang lingkungan hidup.

Mereka mengadakan sosialisasi untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Peserta sosialisasi merupakan para jamaah majelis taklim yang berbasis di daerah sekitar pesisir Desa Kiluan Negeri.

Koordinator Wilayah SDG Lampung, Yafril Mahesa menjelaskan, kegiatan ini bertujuan menanamkan rasa kepedulian terhadap masyarakat agar lebih peduli pada ekosistem laut dan pesisir.

"Kami berinisiatif mengadakan kegiatan menjaga ekosistem, membersihkan pantai, dan sosialisasi kepada masyarakat majelis di Tanggamus, supaya masyarakat peduli menjaga lingkungan, bahwa laut itu perlu kita jaga kebersihannya," kata Yafril dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Dalam sosialisasi tersebut, para warga diimbau agar tidak membuang segala jenis limbah ke laut, tidak menggunakan alat pancing yang berpotensi merusak lingkungan, hingga imbauan agar tidak menangkap hewan laut secara berlebihan.

Selain sosialisasi, loyalis Ganjar ini juga mengajak para jemaah untuk bergotong royong membersihkan sampah yang ada di area pesisir Desa Kiluan Negeri.