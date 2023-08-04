Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Terinspirasi Ganjar, Relawan di Sleman Gerakkan Warga Daur Ulang Barang Bekas

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:30 WIB
Terinspirasi Ganjar, Relawan di Sleman Gerakkan Warga Daur Ulang Barang Bekas
Relawan Ganjar ajak warga kumpulkan barang bekas. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Sosok Ganjar Pranowo yang peduli lingkungan menginspirasi para relawannya untuk bergerak langsung ke masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah dengan mengajar masyarakat mengumpulkan barang bekas untuk bisa kembali didaur ulang. Relawan juga sekaligus mensosialisasikan sosok Ganjar sebagai Bacapres 2024.

Tak hanya mengumpulkan barang bekas, relawan yang tergabung dalam Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) juga mengajak warga bersih-bersih desa di Dusun Babatan, Kecamatan Girikerto, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jumat (4/8/2023).

Koordinator Wilayah Ganjar Milenial Center DIY, Roni Romadhoni mengatakan dalam menjalankan kegiatan tersebut mereka menggandeng Karang Taruna Dusun Babatan. Warga antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut dia, karang taruna tersebut sangat aktif dalam menyelenggarakan kegiatan kepemudaan. "Kami meilihat Karang Taruna Dusun Babatan sangat aktif dalam menyelenggarakan kegiatan kepemudaan," ungkap Roni dalam keterangannya, Jumat.

Dia menambahkan dalam kegiatan ini seluruh warga mengumupulkan barang bekas yang masih layak, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pemuda. Salah satunya bisa diolah lagi menjadi kerajinan tangan.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para milenial ke depannya," tuturnya.

Selain mengkumpulkan barang bekas, karang taruna dan relawan GMC juga melakukan kegiatan bersi-bersih desa. Hal itu dilakukan karena sangat bermanfaat besar untuk masyarakat.

"Jadi, ketika lingkungan bersih masyarakat sekitar akan terhindar dari penyakit. Karena itu, kebersihan itu harus tetap dijaga," pesan dia.

