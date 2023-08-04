Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Dorong Event Kreatif Digelar di Lereng Gunung Merapi dan Merbabu

Tata Rahmanta , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |01:03 WIB
Ganjar Pranowo Dorong Event Kreatif Digelar di Lereng Gunung Merapi dan Merbabu
Ganjar Pranowo di Boyolali (Foto: iNews)
A
A
A

BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendorong kehadiran event vent kreatif di Lereng Gunung Merapi dan Merbabu, di Kecamatan Selo, Boyolali.

Sebab, di tempat tersebut mempunyai letak geografis yang menampilkan pesona dua gunung yang indah.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo, yang juga Bacapres Partai Perindo, dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Selo, Boyolali, Jateng, Kamis 3 Agustus 2024.

Gubernur Ganjar Pranowo mengaku takjub dengan keindahan pesona alam di Kecamatan Selo yang berpotensi menjadi tujuan wisata unggulan di Indonesia.

Menurut Ganjar Pranowo, kekayaan budaya yang kerap ditampilkan masyarakat Selo menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung.

Salah satunya, adalah kirab budaya tahunan petani tembakau yang merupakan upacara pembuka masa panen raya tembakau.

Dirinya juga mendorong banyaknya pesona pariwisata di Selo menjadi satu kesatuan yang bagus dalam sebuah event dengan kemasan kreatif dan meriah.

