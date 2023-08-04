Advertisement
HOME NEWS JATENG

Panen Raya Tembakau, Ganjar Pranowo Dorong Perusahaan Beli Hasil Petani Jateng

Tata Rahmanta , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |03:27 WIB
Panen Raya Tembakau, Ganjar Pranowo Dorong Perusahaan Beli Hasil Petani Jateng
Ganjar Pranowo menghadiri acara panen raya tembakau di Boyolali (Foto: iNews)
A
A
A

BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengahdiri acara panen tembakau di Selo, Boyolali, Jateng, Kamis 3 Agustus 2023.

Dalam kesempatannya, Ganjar Pranowo meminta perusahaan pengolah tembakau untuk lebih banyak menyerap hasil panen dari para petani tembakau di Jawa Tengah.

Acara yang dihadiri Ganjar, yang juga Bacapres Partai Perindo itu, adalah tradisi tungguk tembakau di Lereng Gunung Merbabu, Desa Senden, Selo, Boyolali, yakni sebuah ritual untuk mengawali panen tembakau.

Dalam kegiatan tersebut Ganjar memetik beberapa lembar daun tembakau sebagai tanda mengawali panen raya.

Selain menyematkan daun tembakau tersebut pada gunungan tembakau, Ganjar juga memotong nasi tumpeng agung.

Dalam panen tembakau ini Ganjar Pranowo, mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan beberapa pabrik pengolahan tembakau agar bisa menyerap dan membeli hasil panen tembakau milik petani di Jawa Tengah.

Apalagi, tahun lalu ada impor tembakau dari luar negeri sehingga berpengaruh terhadap serapan tembakau dari petani.

Ganjar juga mengamini adanya kenaikan cukai tembakau membuat pabrik pengolahan tembakau mengurangi jumlah pembelian dari para petani. Namun, dirinya tetap meminta untuk memprioritaskan pembelian tembakau dari para petani di Jawa Tengah.

