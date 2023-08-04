Ganjar Pranowo Bilang Pesona Daerah Selo Berpotensi Jadi Tujuan Wisata Unggulan

BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku takjub dengan dengan keindahan pesona alam di Kecamatan Selo yang berpotensi menjadi tujuan wisata unggulan di Indonesia.

Menurut Ganjar Pranowo, kekayaan budaya yang kerap ditampilkan masyarakat Selo menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung.

Karena itu, Ganjar, yang juga Bacapres Perindo, mendorong event-event kreatif di Kecamatan Selo, Boyolali. Sebab, di tempat tersebut mempunyai letak geografis yang menampilkan pesona dua gunung yang indah yakni Gunung Merapi dan Merbabu.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo pada kunjungan kerjanya di Kecamatan Selo, Boyolali, Jateng, Kamis 3 Agustus 2024.

"Saya yakin orang yang datang ke sini akan senang karena keindahan alamnya. Kalau saya melihat ke kiri ada Merapi, dan di kanan ada Merbabu," ujar Ganjar Pranowo.

Selain keindangan alamnya, Selo juga punya ritual adat yang rutin digelar di daerah tersebut yakni kirab budaya tahunan petani tembakau yang merupakan upacara pembuka masa panen raya tembakau.