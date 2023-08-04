Ganjar Pranowo Pastikan Prioritaskan Pembelian Tembakau dari Petani Jateng

BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memastikan akan memprioritaskan pembelian tembakau dari para petani di Jawa Tengah (Jateng).

Di Provinsi Jateng sendiri, sentra penghasil tembakau ada di Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Magelang, Boyolali, dan Klaten.

Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo saat menghadiri acara panen tembakau di Selo, Boyolali, Jateng, Kamis (3/8/2023). Acara yang dihadiri Ganjar, yang juga Bacapres Partai Perindo itu, adalah tradisi tungguk tembakau di Lereng Gunung Merbabu, Desa Senden, Selo, Boyolali, yakni sebuah ritual untuk mengawali panen tembakau.

Dalam panen tembakau ini Ganjar Pranowo, mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan beberapa pabrik pengolahan tembakau agar bisa menyerap dan membeli hasil panen tembakau milik petani di Jawa Tengah.

Apalagi, tahun lalu ada impor tembakau dari luar negeri sehingga berpengaruh terhadap serapan tembakau dari petani.

Melalui kesempatan itu, Ganjar Pranowo meminta perusahaan pengolah tembakau untuk lebih banyak menyerap hasil panen dari para petani tembakau di Jawa Tengah.

