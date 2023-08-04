Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Densus 88 Geledah Rumah Terduga Teroris S, Amankan Sejumlah Barang Bukti

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:08 WIB
Densus 88 Geledah Rumah Terduga Teroris S, Amankan Sejumlah Barang Bukti
Densus 88. (Foto: R August)
BOYOLALI - Densus 88 Antiteror melakukan olah TKP dan penggeledahan di rumah terduga teroris berinisial S di Trayu, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (4/08) pagi. Sejumlah barang bukti pun diamankan.

Olah TKP dan penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik Densus 88, Tim Inafis Polda Jateng dan dikawal oleh petugas Polres Boyolali.

Pantauan di lapangan sekitar pukul, 09:00 WIB, tim melakukan olah TKP dan penggeledahan dilakukan di dua tempat yakni di dalam rumah S dan sebuah tempat pembuangan sampah yang terletak di pinggir kali dekat rumah terduga.

Hasilnya sejumlah barang di antaranya sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, helm warna hitam, dan perlengkapan rumah tangga (panci, tampah, selotip, dll) diamankan dari dalam rumah S.

Sedangkan dari tempat pembuangan sampah, tim mengamankan barang bukti berupa pelat nomor sepeda motor dan sepatu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan yang juga berada di lokasi mengatakan, tim penyidik telah mengamankan barang-barang milik S. Diduga barang-barang tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana terorisme.

"Tadi dilakukan penggeledahan, penyitaan dan disaksikan oleh perangkat desa dalam hal ini adalah kepala dusun," katanya setelah kegiatan.

