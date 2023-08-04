Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Berharap Porprov XVI Jateng Jadi Ajang Atlet Unjuk Prestasi

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:39 WIB
Ganjar Berharap Porprov XVI Jateng Jadi Ajang Atlet Unjuk Prestasi
Ganjar Pranowo. (Foto: Pemprov Jateng)
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengajak atlet untuk memperlihatkan kemampuan dan menunjukkan prestasinya dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI. Ganjar akan membuka secara resmi ajang itu di Stadion Joyo Kusumo, Pati Sabtu 5 Agustus 2023.

“Ini akan jadi momentum ya untuk mendorong atlet-atlet dari Jawa Tengah, dari seluruh kabupaten/kota untuk unjuk prestasi,” kata Ganjar saat menerima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Jumat (4/8/2023).

Penyelenggaraan Porprov XVI Jateng dilaksanakan di Kabupaten Blora, Kudus, Grobogan, Jepara, Rembang dan Pati. Adapun daerah penyangga di antaranya Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Magelang, dan Kota Surakarta.

Lewat ajang olahraga seperti ini, Ganjar ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi para atlet untuk meraih banyak kemenangan. Seperti atlet disabilitas dari Special Olympics Indonesia atau SOIna yang baru pulang bertanding di ajang internasional di Berlin.

“Ini teman-teman dari KONI sudah menyiapkan dan tentu saja beberapa cerita yang mendampingi terkait dengan olahraga itu menyenangkan,” imbuh Ganjar.

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada atlet untuk mengembangkan diri, Ganjar pun memotivasi para atlet agar bisa terus menunjukkan performa terbaiknya saat bertanding.

“Sehingga prestasi-prestasi yang muncul baik di tingkat nasional maupun internasional yang berasal dari Jawa Tengah menurut saya perlu ditampilkan agar ini menjadi bagian yang bisa memberikan motivasi para atlet yang lain,” tandasnya.

