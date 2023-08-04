Terinspirasi Ganjar Pranowo, Milenial Diajak Terapkan Pola Hidup Sehat

MALANG - Sukarelawan yang tergabung dalam Generasi Alumni Muda UB, ITS, Unair atau yang biasa disebut Ganjar Creasi (G-Creasi) terus menggaungkan pola hidup sehat dengan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat di Jatim.

Sukarelawan Ganjar Pranowo menggelar Kompetisi Futsal bersama mahasiswa dan masyarakat umum di Lapangan Nikimirah Futsal, Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang, Jatim.

Wakil Koordinator Wilayah Ganjar Creasi Anwar Sidiq mengatakan pihaknya terus mempererat tali silaturahmi antarmahasiswa, alumni perguruan tinggi, dan masyarakat di Kota Malang dengan berbagai kegiatan positif dan menyehatkan.

"Tujuan diadakan kegiatan ini pertama menjalin silaturahmi. Kedua, memastikan kita senantiasa berolahraga dan selalu menjaga pola hidup sehat," ujarnya.

Anwar menyatakan kompetisi ini dimeriahkan oleh lima tim yang setiap tim terdiri atas 8-10 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang.

Dalam menggelar kegiatan ini, Anwar mengatakan pihaknya juga terinspirasi oleh bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo yang rutin berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup.

"Kami melihat sosok Ganjar Pranowo yang suka berolahraga dan menjaga pola hidup sehat. Kemudian, kegiatan ini kebanyakan diikuti kalangan mahasiswa dan masyarakat umum di Malang, Jatim," ujarnya.