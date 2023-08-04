Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Status Gunung Ijen Turun, Pengelola Masih Larang Wisatawan Nikmati Blue Fire

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:48 WIB
Status Gunung Ijen Turun, Pengelola Masih Larang Wisatawan Nikmati <i>Blue Fire</i>
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BANYUWANGI - Badan Geologi mengumumkan status Gunung Ijen turun dari level II waspada menjadi level I atau normal. Penurunan status ini berdasarkan surat edaran dari Badan Geologi Hanh dikeluarkan 1 Agustus 2023 lalu.

Kepala Pos Pengamatan Gunung Ijen Banyuwangi Suparjan mengungkapkan, penurunan status ini karena ada beberapa aktivitas vulkanik yang dirasa mulai menurun. Penurunan juga terjadi pada kegempaan terutama gempa vulkanik dangkal. Hal itu didasarkan pada pengamatan mulai 1 Januari hingga 31 Juli 2023.

"Hal ini menunjukkan ada kecenderungan penurunan tekanan pada kedalaman dangkal sebagai akibat dari aktivitas hidrothermal Gunung Ijen," kata Suparjan dikonfirmasi pada Jumat (4/8/2023).

Selain itu, berdasarkan hasil pengukuran pada 30 Juni 2023, suhu air menurun jika dibandingkan dengan pengukuran pada Desember 2022. Bahkan semburan gas di danau juga tak tampak. "Bualan (semburan) gas di danau saat ini tidak nampak," ucap dia.

Meski Status aktivitas Gunung Ijen telah turun dari waspada (level II) menjadi normal (level I), aturan pendakian gunung Ijen belum berubah. Pendakian tetap dibuka mulai pukul 04.00 WIB sehingga pengunjung tetap tidak bisa menikmati keindahan blue fire Kawah Ijen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/519/2998488/turis-china-tewas-jatuh-ke-jurang-saat-berswafoto-di-puncak-gunung-ijen-POmQb5fhDW.jpg
Turis China Tewas Jatuh ke Jurang saat Berswafoto di Puncak Gunung Ijen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/512/2876602/heboh-fenomena-embun-salju-suhu-dingin-bikin-kawasan-ijen-dihiasi-es-SXF7sWl71N.jpg
Heboh! Fenomena Embun Salju, Suhu Dingin Bikin Kawasan Ijen Dihiasi Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/519/2742943/status-gunung-ijen-naik-ke-waspada-aktivitas-penambangan-belerang-berjalan-normal-oP6V1iN2Oq.jpg
Status Gunung Ijen Naik ke Waspada, Aktivitas Penambangan Belerang Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/30/519/2221918/andik-hilang-di-kawah-gunung-ijen-jasadnya-masih-dicari-e3sTZUBv93.jpg
Andik Hilang di Kawah Gunung Ijen, Jasadnya Masih Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/25/519/2009371/baru-terpasang-lampu-solar-cell-di-jalur-pendakian-gunung-ijen-hilang-dicuri-Cuvfkb036A.jpg
Baru Terpasang, Lampu Solar Cell di Jalur Pendakian Gunung Ijen Hilang Dicuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/23/519/1876906/ini-penjelasan-pvmbg-soal-letupan-gas-beracun-di-gunung-ijen-sxS4gD8PCL.JPG
Ini Penjelasan PVMBG soal Letupan Gas Beracun di Gunung Ijen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement