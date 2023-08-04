Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sambut HUT RI, Sahabat Ganjar Bangun Semangat Gotong Royong Masyarakat

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:26 WIB
Sambut HUT RI, Sahabat Ganjar Bangun Semangat Gotong Royong Masyarakat
Sahabat Ganjar gelar kegiatan positif di Tuban (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menggelar gotong-royong menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan di Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada Jumat (4/8/2023). 

Gotong royongan yang digelar relawan yang tergabung dalam Sahabat Ganjar ini mendapat antusiasme. Bahkan, berlangsung meriah.

Menurut Ketua DPC Kabupaten Magetan, Utuh Setyono, antusiasme dan kegembiraan masyarakat terlihat dari partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut.

"Sahabat Ganjar tentu senang bisa melihat warga Ngariboyo bisa bahu membahu dalam kerja bakti ini menghias lingkungan mereka sendiri dan kita telah memfasilitasi mereka dengan berbagai kebutuhan,” kata Utuh dalam keterangan tertulis.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan desa. Bersama Sahabat Ganjar, masyarakat bahu membahu mulai dari membersihkan lingkungan, mengecat fasilitas umum, dan menghias jalanan serta lingkungan dengan ornamen bertema 17 Agustus.

Abdul Syukur, salah satu warga Ngariboyo yang ikut gotong royong menyambut baik. Menurutnya, kegiatan ini bisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Acara ini bagus bisa mengajak warga untuk peduli lingkungan mereka dan bisa menyambut acara 17 Agustus nanti,” ujar Abdul.

Warga Kabupaten Magetan juga turut mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia di kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

“Kami warga Magetan siap menghantarkan bapak haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia tahun 2024,” ujar Abdul disambut warga lainnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement