Sambut HUT RI, Sahabat Ganjar Bangun Semangat Gotong Royong Masyarakat

JAKARTA - Relawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menggelar gotong-royong menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan di Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada Jumat (4/8/2023).

Gotong royongan yang digelar relawan yang tergabung dalam Sahabat Ganjar ini mendapat antusiasme. Bahkan, berlangsung meriah.

Menurut Ketua DPC Kabupaten Magetan, Utuh Setyono, antusiasme dan kegembiraan masyarakat terlihat dari partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut.

"Sahabat Ganjar tentu senang bisa melihat warga Ngariboyo bisa bahu membahu dalam kerja bakti ini menghias lingkungan mereka sendiri dan kita telah memfasilitasi mereka dengan berbagai kebutuhan,” kata Utuh dalam keterangan tertulis.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan desa. Bersama Sahabat Ganjar, masyarakat bahu membahu mulai dari membersihkan lingkungan, mengecat fasilitas umum, dan menghias jalanan serta lingkungan dengan ornamen bertema 17 Agustus.

Abdul Syukur, salah satu warga Ngariboyo yang ikut gotong royong menyambut baik. Menurutnya, kegiatan ini bisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Acara ini bagus bisa mengajak warga untuk peduli lingkungan mereka dan bisa menyambut acara 17 Agustus nanti,” ujar Abdul.

Warga Kabupaten Magetan juga turut mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia di kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

“Kami warga Magetan siap menghantarkan bapak haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia tahun 2024,” ujar Abdul disambut warga lainnya.