Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Pangandaran

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,3 mengguncang Kabupten Pangandaranm Jawa Barat, sekira pukul 03.34 WIB, Jumat (4/8/2023).

"Gempa Mag:3.3, 04-Aug-2023 03:34:50WIB, Lok:8.33LS, 107.91BT (95 km BaratDaya KAB-PANGANDARAN-JABAR)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) seperti dilansir dari akun Twitternya.

Kedalaman gempa tersebut berada di 15 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

