Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Pangandaran

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |04:44 WIB
Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Pangandaran
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,3 mengguncang Kabupten Pangandaranm Jawa Barat, sekira pukul 03.34 WIB, Jumat (4/8/2023).

"Gempa Mag:3.3, 04-Aug-2023 03:34:50WIB, Lok:8.33LS, 107.91BT (95 km BaratDaya KAB-PANGANDARAN-JABAR)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) seperti dilansir dari akun Twitternya.

Kedalaman gempa tersebut berada di 15 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184197/gempa-6Jtl_large.jpg
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183462/gempa-ZALf_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274/gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324/gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290/gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement