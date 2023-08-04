Akui Jawa Barat Banyak Kemajuan, Ridwan Kamil Yakin Pj Gubernur Tak Akan Kesusahan

JAKARTA - Ridwan Kamil menyakini bahwa Pj Gubernur Jawa Barat yang akan menggantikan dirinya dapat memimpin Jawa Barat tanpa kesulitan. Apalagi, kata Ridwan, dengan kerja keras yang sudah dia lakukan selama bertugas, Jawa Barat mengalami banyak kemajuan.

"Siapapun yang akan terpilih, saya yakin akan aman, nyaman karena Jawa Barat relatif sudah banyak reformasi, kemajuan," kata pria yang akrab disapa kang Emil saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).

Mantan wali kota Bandung itu menyampaikan bahwa nantinya Pj Gubernur Jawa Barat tinggal merawat dan meneruskan pencapaian yang sudah diraih lima tahun belakangan. Utamanya, hal-hal yang sudah terbukti memberi banyak manfaat dan memudahkan masyarakat.

"Tinggal dirawat saja dengan baik selama satu setengah tahun sebagai pejabat sementara," katanya.

Sejauh ini, sudah ada tiga nama calon Pj Gubernur Jawa Barat. Seluruhnya berasal dari usulan DPRD Jawa Barat. Tiga nama itu terdiri atas Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Asep N. Mulyana, Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran Keri Lestari, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin.