HOME NEWS JABAR

Heboh Kuburan Seorang Wanita Dibongkar di Cirebon, Tali Pocong Hilang

Toiskandar , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:28 WIB
Heboh Kuburan Seorang Wanita Dibongkar di Cirebon, Tali Pocong Hilang
Heboh makam perempuan dibongkar orang tak bertanggungjawab
A
A
A

CIREBON - Warga Desa Kubangkarang, Kcamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon digegerkan dengan adanya kuburan seorang wanita yang dibongkar oleh seseorang tak dikenal.

Bahkan tali kain kafan di bagian kaki jenazah atau tali pocong pun hilang. Bambu dari liang lahat, kain kafan tampak berserakan di area kuburan. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Kamis (3/8/2023) sore kemarin.

Sementara pada jumat siang, petugas kepolisian yang datang ke lokasi membenarkan kejadian tersebut. Kejadian berawal saat seorang wanita meninggal dunia pada selasa malam.

 BACA JUGA:

Wanita tersebut dikebumikan pada rabu pagi di TPU Kubangkarang. Namun pada kamis siang sekitar pukul 13.00 warga melihat ada yang sedang menggali kuburan yang dikira sedang memperbaiki makam.

Tapi pada kenyataan di sore harinya kuburan seorang wanita tersebut digali dan dibongkar hingga tali kain pocong di bagian kaki jenazah hilang.

"Terjadi pada hari kamis sekira jam 13 ada yang melihat sedang menggali tapi dikira orang itu sedang merenovasi makam. Lalu pada pukul 15:30, itu makam sudah terbongkar dilihat oleh warga. Ada beberapa yang hilang seperti kain kafan dan tali" kata AKP Agus Hermawan, Kapolsek Karangsembung.

"Nah ini kita juga dengan keterbatasan alat bukti di sekitaran, tapi ciri-cirinya sudah kami deteksi terduga pelaku tinggi besar pakai motor."

Halaman:
1 2
      
