Deklarasi Dukungan, Warga Pangandaran Doakan Ganjar Pranowo Jadi Presiden

PANGGANDARAN - Kelompok sukarelawan Wanita Nelayan Sadulur Ganjar membantu istri para nelayan di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat, untuk menambah perekonomian keluarga.

Mereka memberdayakan ibu-ibu setempat untuk membuat produk ikan asin hingga menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dari tahap produksi sampai dengan pemasarannya.

"(Kegiatan hari ini) ada deklarasi sama pembuatan produk ikan asin. Ada pemberian bantuan juga. (Bantuannya) banyak itu ada freezer, ada apa saja (semua yang dibutuhkan)" kata Ketua Wanita Nelayan Sadulur Ganjar, Wati, Jumat (4/8/2023).

Bantuan yang dimaksud itu berupa peralatan produksi seperti alat masak, mesin vakum dan pengemasan hingga kotak pendingin (freezer) untuk digunakan bersama-sama di rumah produksi ikan asin yang ada di Desa Batukaras.

Tak hanya itu, para sukarelawan Wanita Nelayan Sadulur Ganjar juga membantu pemasaran produk ikan asin buatan warga melalui desain kemasan yang menarik hingga mempromosikannya kepada publik.

Wati menilai, produk ikan asin di Desa Batukaras menyimpan potensi ekonomi yang bisa meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat karena bisa menambah penghasilan para istri nelayan.