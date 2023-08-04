Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Pasar Sadang Serang Bandung Kebakaran, Kobaran Api Membubung Tinggi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:04 WIB
Pasar Sadang Serang Bandung Kebakaran, Kobaran Api Membubung Tinggi
Kebakaran Pasar Sadang Serang. (Foto: Agung Bakti)
BANDUNG - Pasar Sadang Serang, Kelurahan Sadang Serang, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, mengalami kebakaran hebat, Jumat (4/8/2023).

Hingga naskah ini ditulis, api masih tampak berkobar di sekitar pasar. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api.

Peristiwa nahas ini lantas mengundang perhatian warga setempat. Mereka lantas berkumpul di sekitar lokasi.

Akibat banyak yang berkerumun, mobil pemadam kebakaran sempat tersendat menuju titik api.

"Warga ke pinggir jalan," kata seorang petugas.

Rita, salah seorang saksi mengatakan, peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB atau ketika sudah tak terlalu ramai aktivitas di pasar.

