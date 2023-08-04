Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Pasar Sadang Serang Bandung Terbakar, Petugas Berjibaku Padamkan Api

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:12 WIB
Pasar Sadang Serang Bandung Terbakar, Petugas Berjibaku Padamkan Api
Kebakaran Pasar Sadang Serang di Bandung. (MPI)
A
A
A

BANDUNG - Pasar Sadang Serang di Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, terbakar pada Jumat (4/8/2023). Api membumbung tinggi di langit Bandung.

Hingga berita ini ditulis, tim pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung masih berjibaku memadamkan api.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun, api dilaporkan mulai menyala sejak pukul 18.23 WIB. Petugas telah dikerahkan ke lokasi lengkap dengan armada pemadam.

"Astaghfirullahaladzim, Pasar Sadang Serang kebakaran," ujar salah seorang warga.

Dia khawatir api yang terus membesar akan merembet ke pemukiman penduduk. Rumahnya sendiri tak terlalu jauh dari pasar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
