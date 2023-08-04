Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bantu Nelayan di Pangandaran, Relawan Ganjar Dirikan Bengkel dan Bagikan Peralatan Kapal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:43 WIB
Bantu Nelayan di Pangandaran, Relawan Ganjar Dirikan Bengkel dan Bagikan Peralatan Kapal
Bantu nelayan di Pangandaran, relawan Ganjar dirikan bengkel. (Ist)
A
A
A

PANGANDARAN - Nelayan Balad Ganjar meresmikan bengkel mesin kapal dan menyerahkan peralatan bengkel mesin kapal di Batukaras, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023).

Wakil Koordinator Nelayan Balad Ganjar Batukaras, Sungkowi mengatakan, peralatan bengkel mesin kapal di Batukaras, sudah tidak mumpuni lagi. Karena itu, pihaknya memperbaiki mesin kapal para nelayan yang rusak. Itu karena para nelayan di Batukaras harus pergi jauh ke Pangandaran jika ingin servis besar mesin kapal mereka yang rusak. Hal tersebut membuat ongkos perjalanan dan perbaikan jadi lebih besar.

"Relawan Nelayan Balad Ganjar berinisiatif memberikan bantuan peralatan bengkel mesin kapal kepada para nelayan di Batukaras agar mereka tidak perlu jauh-jauh lagi ke Pangandaran untuk memperbaiki mesin kapalnya yang rusak," ujar Sungkowi dalam keterangannya.

Peralatan yang sudah lengkap, berupa mesin press, compressor listrik, mesin las, dan peralatan lainnya, saat ini bengkel bisa menerima servis berat.

"Nantinya bengkel sumbangan dari Relawan Balad Ganjar ini juga akan mempekerjakan para nelayan di Batukaras untuk menjadi karyawan/montir di bengkel ini," tutur Sungkowi.

Peresmian bengkel Nelayan Balad Ganjar Batukaras disertai servis gratis bagi nelayan di wilayah Batukaras.

"Kebanyakan nelayan mengalami kerusakan di bagian karburator dan propiler biasanya cepat habis, harganya lumayan mahal. Tapi dengan adanya bengkel ini, bantuan yang diberikan sangat membantu kami," ucap Sungkowi.

Halaman:
1 2
      
