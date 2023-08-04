Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pasar Sadang Serang Bandung Terbakar, Ibu-Ibu Histeris Lihat Api Semakin Besar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:47 WIB
Pasar Sadang Serang Bandung Terbakar, Ibu-Ibu Histeris Lihat Api Semakin Besar
Kebakaran Pasar Sadang Serang di Bandung. (MPI)
A
A
A

BANDUNG - Kebakaran terjadi di Pasar Sadang Serang, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jumat (4/8/2023).

Berdasarkan informasi yang diterima, kebakaran tersebut terjadi pada pukul 18.30 WIB. Sementara itu, video peristiwa kebakaran ini pun tersebar luas di media sosial.

"Kebakaran di samping Terminal Sadang Serang. Apinya sudah merembet," kata pria dalam video tersebut.

Masih dalam video tersebut, seorang ibu-ibu pun tampak histeris melihat kobaran api yang semakin membesar.

"Ngagedean (semakin besar) ya Allah ya Rabbi Astagfirullah. Sigana mah tina listrik," teriak sang ibu itu.

Tampak pula petugas Diskar PB Kota Bandung tengah berupaya memadamkan api.

Halaman:
1 2
      
