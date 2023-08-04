Pasar Sadang Serang Bandung Terbakar, Ibu-Ibu Histeris Lihat Api Semakin Besar

BANDUNG - Kebakaran terjadi di Pasar Sadang Serang, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jumat (4/8/2023).

Berdasarkan informasi yang diterima, kebakaran tersebut terjadi pada pukul 18.30 WIB. Sementara itu, video peristiwa kebakaran ini pun tersebar luas di media sosial.

"Kebakaran di samping Terminal Sadang Serang. Apinya sudah merembet," kata pria dalam video tersebut.

Masih dalam video tersebut, seorang ibu-ibu pun tampak histeris melihat kobaran api yang semakin membesar.

"Ngagedean (semakin besar) ya Allah ya Rabbi Astagfirullah. Sigana mah tina listrik," teriak sang ibu itu.

Tampak pula petugas Diskar PB Kota Bandung tengah berupaya memadamkan api.