Kebakaran Pasar Sadang Serang Bandung, Belasan Damkar Dikerahkan

BANDUNG - Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung mengerahkan 13 mobil pemadam untuk memadamkan kebakaran di Pasar Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jumat (4/8/2023).

Belasan unit mobil pemadam itu dikerahkan untuk memadamkan api yang dilaporkan telah membakar 160 los milik pedagang.

"3 unit pancar pusat, 3 unit water tanker pusat, 2 unit rescue, 2 unit pancar UPT utara, 2 unit pancar UPT barat dan 1 unit pancar UPT selatan," tulis keterangan Diskar PB Kota Bandung.

Dalam keterangannya, petugas setibanya di lokasi langsung melakukan pemadaman menyeluruh di area terbakar dan sekitarnya mengingat secara keseluruhan ada 430 los milik pedagang di pasar tersebut.

"(Api) masih dalam proses pemadaman," lanjutnya.

Terkait petugas yang diterjunkan, setidaknya ada 1 pleton pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan api.

Hingga kini, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api yang melahap ratusan los di pasar yang letaknya tak jauh dari Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung itu.

Danton Rescue Diskar PB Kota Bandung, Totoy menyebut, ada dua faktor yang mengakibatkan sulitnya petugas menjinakkan si jago merah.