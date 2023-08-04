Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kebakaran Pasar Sadang Serang Bandung, Belasan Damkar Dikerahkan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:16 WIB
Kebakaran Pasar Sadang Serang Bandung, Belasan Damkar Dikerahkan
Kebakaran Pasar Sadang Serang di Bandung. (Dok Diskar PB Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung mengerahkan 13 mobil pemadam untuk memadamkan kebakaran di Pasar Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jumat (4/8/2023).

Belasan unit mobil pemadam itu dikerahkan untuk memadamkan api yang dilaporkan telah membakar 160 los milik pedagang.

"3 unit pancar pusat, 3 unit water tanker pusat, 2 unit rescue, 2 unit pancar UPT utara, 2 unit pancar UPT barat dan 1 unit pancar UPT selatan," tulis keterangan Diskar PB Kota Bandung.

Dalam keterangannya, petugas setibanya di lokasi langsung melakukan pemadaman menyeluruh di area terbakar dan sekitarnya mengingat secara keseluruhan ada 430 los milik pedagang di pasar tersebut.

"(Api) masih dalam proses pemadaman," lanjutnya.

Terkait petugas yang diterjunkan, setidaknya ada 1 pleton pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan api.

Hingga kini, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api yang melahap ratusan los di pasar yang letaknya tak jauh dari Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung itu.

Danton Rescue Diskar PB Kota Bandung, Totoy menyebut, ada dua faktor yang mengakibatkan sulitnya petugas menjinakkan si jago merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement