Dugaan Asal Api Penyebab Kebakaran 160 Los di Pasar Sadang Serang

BANDUNG - Sebanyak 160 dari 430 los dinyatakan terbakar di Pasar Sadang Serang, Kota Bandung, Jumat (4/8/2023) malam. Hingga saat ini, tim pemadam masih berusaha memadamkan api.

Laporan sementara Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, sebanyak 160 los terbakar. Kendati begitu, belum diketahui pasti jumlah kerugian atas kebakaran tersebut.

Sementara itu, terkait penyebab kebakaran, menurut keterangan warga sekitar terlihat sumber api dari salah satu los, kemudian api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan los lainya.

Warga sekitar mencoba memadamkan dengan peralatan seadanya. Sebagian warga menghubungi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

Diketahui, Pasar Sadang Serang di Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, terbakar. Api membumbung tinggi di langit Bandung.

Hingga berita ini dibuat, tim pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung masih berjibaku memadamkan api.