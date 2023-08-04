Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kebakaran 160 Los di Pasar Sadang Serang Berhasil Dipadamkan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |23:06 WIB
Kebakaran 160 Los di Pasar Sadang Serang Berhasil Dipadamkan, Polisi Lakukan Penyelidikan
Kebakaran Pasar Sadang (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Kebakaran yang menghanguskan 160 los di Pasar Sadang Serang, Kota Bandung mulai bisa dipadamkan. Polisi pun melakukan penyelidikan.

Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, Iwan Rusmawan mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan pendinginan.

Pendinganan dilakukan lantaran api belum bisa dipastikan padam sepenuhnya mengingat banyak bahan yang menjadi pemicu api berserakan di pasar.

"Kondisi sekarang masih pendinginan. Kalau di pasar atau banyak kayu itu sudah selesai kelihatannya, tapi tiba-tiba 5 menit muncul lagi," kata Iwan, Jumat (4/8/2023).

Berdasarkan data yang dihimpun Diskar PB, total ada 430 los yang ada di pasar. Diperkirakan, ada sekitar 160 los yang habis dilalap oleh si jago merah.

"Itu kepastiannya belum. Karena kita belum periksa ke dalam, sekarang pendinginan dulu. Yang penting padam dulu, kita dinginkan baru kita investigasi karena apanya," ujar Iwan.

Selain itu, kata Iwan, sejauh ini tak ada korban tewas dalam peristiwa nahas tersebut. Namun ada seorang warga dan petugas pemadam kebakaran yang mendapat penanganan medis karena terlalu dekat dengan titik api serta kekurangan oksigen.

"Korban enggak ada, cuma ada teman dari Diskar kekurangan oksigen karena itu asapnya gede banget. Dari warga juga ada yang kekurangan oksigen," bebernya.

Iwan mengungkapkan, pihaknya sudah memerintahkan warga agar tak mendekat ke titik api selama pemadaman, tapi masih ada warga yang nekat mendekat. Diharapkan, warga dapat lebih patuh terhadap imbauan petugas.

"Akhirnya ada korban 1. Kita pakai sepatu tahan api, mereka takutnya ada apa-apa," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement