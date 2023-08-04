Kebakaran 160 Los di Pasar Sadang Serang Berhasil Dipadamkan, Polisi Lakukan Penyelidikan

BANDUNG - Kebakaran yang menghanguskan 160 los di Pasar Sadang Serang, Kota Bandung mulai bisa dipadamkan. Polisi pun melakukan penyelidikan.

Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, Iwan Rusmawan mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan pendinginan.

Pendinganan dilakukan lantaran api belum bisa dipastikan padam sepenuhnya mengingat banyak bahan yang menjadi pemicu api berserakan di pasar.

"Kondisi sekarang masih pendinginan. Kalau di pasar atau banyak kayu itu sudah selesai kelihatannya, tapi tiba-tiba 5 menit muncul lagi," kata Iwan, Jumat (4/8/2023).

Berdasarkan data yang dihimpun Diskar PB, total ada 430 los yang ada di pasar. Diperkirakan, ada sekitar 160 los yang habis dilalap oleh si jago merah.

"Itu kepastiannya belum. Karena kita belum periksa ke dalam, sekarang pendinginan dulu. Yang penting padam dulu, kita dinginkan baru kita investigasi karena apanya," ujar Iwan.

Selain itu, kata Iwan, sejauh ini tak ada korban tewas dalam peristiwa nahas tersebut. Namun ada seorang warga dan petugas pemadam kebakaran yang mendapat penanganan medis karena terlalu dekat dengan titik api serta kekurangan oksigen.

"Korban enggak ada, cuma ada teman dari Diskar kekurangan oksigen karena itu asapnya gede banget. Dari warga juga ada yang kekurangan oksigen," bebernya.

Iwan mengungkapkan, pihaknya sudah memerintahkan warga agar tak mendekat ke titik api selama pemadaman, tapi masih ada warga yang nekat mendekat. Diharapkan, warga dapat lebih patuh terhadap imbauan petugas.

"Akhirnya ada korban 1. Kita pakai sepatu tahan api, mereka takutnya ada apa-apa," ungkapnya.