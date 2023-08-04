Miris! Satu Kampung di Karawang Kecanduan Main Judi Togel Online

KARAWANG - Warga satu kampung di Desa Karangsinom, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang kecanduan judi togel online. Setiap hari ribuan warga antri untuk masang judi antara Rp 5 ribu hingga 7 ribu secara online.

Sayangnya perjudian warga akhir terhenti ketika Tim Sanggabuana Polres Karawang meringkus, DS (38) bandar sekaligus pencipta judi online di kampungnya.

Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, tersangka DS merupakan Bandar judi online sekaligus yang menciptakan situs judi togel online di Desa Karangsinom. Warga Desa Karangsinom yang kebanyakan petani ini mulai kecanduan judi online dan hampir setiap hari memasang togel online.

"Catatan kami ada sebanyak 1.852 warga yang setiap hari pasang judi togel online ini. Mereka kebanyakan para petani," kata Wirdhanto saat jumpa pers di Mapolres Karawang, Jumat (4/8/23).

Menurut Wirdhanto, tersangka DS membuat situs judi online mandiri di kampungnya sekitar satu tahun lalu. Situs judi togel online hanya bisa di akses oleh warga Desa Karangsinom.

"Situs judi online ini terafiliasi ke situs judi online Taiwan dan Hongkong. Beroperasi setiap hari dengan pemasangnya para petani," katanya.