Relawan Ganjar Pranowo Edukasi Warga Sumut Cara Bersuci

LANGKAT - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara (Sumut) berupaya memberikan manfaat bagi sesama, salah satunya melalui kegiatan dzikir dan edukasi cara bersuci dari hadas bersama Majelis Taklim Babussalam di Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut, Kamis 3 Agustus 2023.

Koordinator Daerah (Korda) Tuan Guru Langkat Ronal Efendi Hasibuan mengatakan tujuan pelatihan ini untuk mengedukasi warga agar memahami bagaimana caranya bersuci yang benar dari hadas.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Dorong Event Kreatif Digelar di Lereng Gunung Merapi dan Merbabu

"Kegiatan kami hari ini dzikir dan pelatihan cara bersuci dari hadas. Harapannya masyarakat lebih mengerti lagi apa sebenarnya hadas besar dan kecil. Masyarakat di sini mungkin selama ini pun belum paham kali mana hadas besar dan kecil," ujar Ronal dalam keterangannya yang diterima, Jumat (4/8/2023).

Untuk diketahui, hadas merupakan keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan sebagainya. Ada dua jenis hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil.

Hadas kecil cara mensucikannya dengan berwudu, sedangkan hadas besar cara bersucinya dengan mandi wajib.

Ronal berharap, melalui pelatihan ini masyarakat bisa mengetahui perbedaan antara hadas besar dan kecil. Selain itu, masyarakat juga diharapkan makin memahami tata cara membersihkan diri dari kedua hadas tersebut. Dengan demikian, ibadah yang dilakukan pun nantinya dapat diterima oleh Allah SWT karena dilakukan dalam keadaan suci atau terbebas dari hadas.

"Harapannya ke depan ini lebih ditingkatkan lagi acara-acara seperti ini, karena masyarakat selama ini masih kurang pemahaman soal hadas," ujar Ronal.