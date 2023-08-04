Truk Tangki BBM Kebakaran di Tol Belmera Sumut

MEDAN - Satu unit truk tangki berkapasitas 24 kiloliter pengangkut BBM Pertamina, kebakaran di ruas tol Belawan-Medan-Tanjungmorawa (Belmera), di dekat pintu tol H. Anif pada Kamis (3/8/2023) malam.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, mengatakan saat terbakar mobil tangki yang dioperasikan PT Elnusa Petrofin itu tengah membawa BBM jenis Pertalite dan Biosolar dari Terminal BBM Medan Group di kawasan Medan Labuhan, Kota Medan menuju Kota Tebingtinggi.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun kebakaran mobil tangki sempat membuat pengguna jalan tol panik hingga jalur tol terpaksa ditutup dan menyebabkan kemacetan.

"Untuk penyebabnya masih dalam tahap investigasi. Api tadi sudah berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.19 WIB," kata Satria.

Terkait peristiwa kebakaran tersebut, Satria memastikan stok dan pasokan BBM ke SPBU-SPBU dalam keadaan aman.

"Kita mengapresiasi dukungan dari Dinas Pemadam Kebakaran yang bertindak cepat memadamkan api," ujar Satria.

(Angkasa Yudhistira)