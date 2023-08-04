Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

DPW Perindo Sulsel Kirim 3 Kader Ikut Bimtek Perselisihan Hasil Pemilu 2024

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |00:51 WIB
DPW Perindo Sulsel Kirim 3 Kader Ikut Bimtek Perselisihan Hasil Pemilu 2024
DPW Partai Perindo Sulsel kirim 3 kadernya ikut Bimtek Pemilu 2024 (Foto : MPI)
A
A
A

MAKASSAR – DPW Partai Perindo Sulsel mengirim 3 kader terbaiknya untuk mengikuti Bimtek Perselisihan Hasil Pemilu 2024 di Balai Pusdik Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, di Bogor selama 4 hari dari tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus 2023.

Ketiga kader tersebut yakni, Muhammad Natsir Busrah, Muhammad Asratillah Senge dan Muhammad Askar.

“Jadi mereka yang mengikuti Bimtek ini akan menangani sengketa suara di Pemilu nanti. Baik itu sengketa internal, maupun eksternal. Mereka yang akan memberikan pemahaman ke teman-teman Caleg,” kata Sekretaris DPW Perindo Sulsel, Hilal Syahrim, Kamis 3 Agustus 2023.

Dia mengatakan, ketiga kader dari Sulsel itu bergabung bersama peserta dari DPW dan DPD yang berjumlah 159 orang.

“Mereka akan disiapkan untuk menghadapi sengketa Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

Ketua rombongan, Natsir Busrah mengapresiasi pelaksanaan agenda tersebut.

Halaman:
1 2
      
