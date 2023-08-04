DPW Perindo Sulsel Apresiasi Pelaksanaan Bimtek Perselisihan Hasil Pemilu 2024

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) mengapresiasi pelaksanaan Bimtek Perselisihan Hasil Pemilu 2024.

DPW Partai Perindo Sulsel mengirim 3 kader terbaiknya untuk mengikuti Bimtek Perselisihan Hasil Pemilu 2024 tersebut. Ketiga kader tersebut yakni, Muhammad Natsir Busrah, Muhammad Asratillah Senge, dan Muhammad Askar.

Ketua rombongan, Natsir Busrah mengapresiasi pelaksanaan agenda tersebut. Apalagi ke depan persoalan sengketa Pemilu adalah hal yang sering terjadi setelah pesta demokrasi selesai.

“Diklat ini menjadi sangat penting untuk partai, karena partai akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang sama dalam menghadapi potensi konflik dan potensi pelanggaran hukum. Baik oleh KPU sebagai penyelenggara maupun caleg partai sebagai pemain,” ujar Natsir.

Pelatihan Bimtek Perselisihan Hasil Pemilu 2024 tersebut berlangsung di Balai Pusdik Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Bogor selama 4 hari dari tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus 2023.