INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Duh! Menikah Bertahun-tahun, Wanita Ini Tertipu Baru Tahu Suaminya TNI Gadungan

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:03 WIB
Duh! Menikah Bertahun-tahun, Wanita Ini Tertipu Baru Tahu Suaminya TNI Gadungan
TNI gadungan di Makassar diamankan petugas (Foto: Abdoellah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR – Seorang wanita di Makassar tidak menyangka laki-laki bernama Stanley yang menikahinya beberapa tahun lalu dan mengaku seorang anggota TNI, ternyata hanya seorang sopir kampas.

Kedok Stanley Yurado Lawala (42), anggota TNI gadungan ini terbongkar setelah terlibat keributan dengan driver ojek online, bernama Alfian, Kamis 3 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Rappocini Kota Makassar.

“Istri dari Stanley menyampaikan kalau sampai saat ini dia masih mengira bahwa suaminya adalah anggota TNI aktif karena setiap hari keluar rumah dengan memakai pakaian dinas lengkap,” ujar Kapolsek Rappocini, AKP M Yusuf Mattara, Jumat (4/8/2023).

Bahkan, kata dia, bukan hanya istrinya, pemerintah setempat, RT dan RW dan warga sekitar selama ini mengira Stanley sebagai anggota TNI aktif.

Anggota Den Intel dipimpin Danramil Rappocini Kapten Invanteri Nisan juga turun melakukan interogasi, dan pelaku Stanley tidak dapat menunjukkan identitas sebagai anggota TNI aktif bahkan memberikan keterangan berbelit-belit.

Stanley pun akhirnya mengakui bahwa dirinya bukan seorang anggota TNI melainkan sopir Kampas di Indah Jaya Motor Todopuli. “Yang bersangkutan membeli perlengkapan dinas TNI melalui aplikasi belanja online,” ujar kapolsek.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
makassar tni TNI Gadungan
Telusuri berita news lainnya
