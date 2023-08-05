Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Diska Resha Putra Sosialisasi KTA Asuransi ke Warga Manggarai Selatan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |19:37 WIB
Bacaleg Perindo Diska Resha Putra Sosialisasi KTA Asuransi ke Warga Manggarai Selatan
Bacaleg Perindo Diska Resha Putra. (Foto: Riyan Rizky)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Diska Resha Putra menggelar sosialisasi dan silaturahmi bersama warga RW 02 Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023). 

Bacaleg dari Partai Perindo berusia 30 tahun itu mengatakan hari ini dirinya melakukan perkenalan serta menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. 

“Hari ini saya datang untuk perkenalan diri saya di RW 02 Kelurahan Manggarai Selatan. Jadi saya sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, saya berkenalan, bersosialisasi visi dan misi saya sebagaimana ke depan,” kata Diska saat ditemui, Sabtu.

Diska juga mengatakan, pada pertemuan dengan warga Kelurahan Manggarai Selatan itu juga sekaligus memberikan edukasi terkait politik. Sebab, ia berharap nantinya warga sekitaran sana bisa menyampaikan suaranya di Pilkada 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
