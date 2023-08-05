Terima KTA Berasuransi, Warga Manggarai Selatan: Terima Kasih Perindo!

JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Diska Resha Putra menggelar sosialisasi dan silaturahmi bersama warga RW 02 Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Ketua RW 02 Manggarai Selatan, Darma Setyawan yang mewakili warga merasa senang bisa berkenalan dengan Diska yang merupakan kader Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Darma menilai, Diska yang masih berusia muda berani terjun ke politik untuk membawa perubahan khususnya bagi Kota Jakarta.

“Alhamdulillah kita bisa berkenalan dengan Pak Diska yang saya rasa punya semangat muda, usia muda, punya semangat yang saya pikir itu Insya Allah kalau terjadi bisa jadi merubah kondisi Jakarta,” kata Darma saat ditemui di lokasi, Sabtu.

Selain itu, Darma juga menyampaikan terima kasih kepada Partai Perindo, Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera atas pemberian Kartu KTA asuransi yang merupakan program Partai Perindo.