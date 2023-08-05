Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terima KTA Berasuransi, Warga Manggarai Selatan: Terima Kasih Perindo!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |20:34 WIB
Terima KTA Berasuransi, Warga Manggarai Selatan: Terima Kasih Perindo!
Bacaleg Perindo, Diska Resha Putra dan warga Manggarai Selatan. (Foto: Riyan Rizky)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Diska Resha Putra menggelar sosialisasi dan silaturahmi bersama warga RW 02 Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Ketua RW 02 Manggarai Selatan, Darma Setyawan yang mewakili warga merasa senang bisa berkenalan dengan Diska yang merupakan kader Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Darma menilai, Diska yang masih berusia muda berani terjun ke politik untuk membawa perubahan khususnya bagi Kota Jakarta.

“Alhamdulillah kita bisa berkenalan dengan Pak Diska yang saya rasa punya semangat muda, usia muda, punya semangat yang saya pikir itu Insya Allah kalau terjadi bisa jadi merubah kondisi Jakarta,” kata Darma saat ditemui di lokasi, Sabtu.

BACA JUGA:

Terima Bantuan Sarana Olahraga dari Partai Perindo, Warga Pasir Impun: Senang Banget! 

Selain itu, Darma juga menyampaikan terima kasih kepada Partai Perindo, Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera atas pemberian Kartu KTA asuransi yang merupakan program Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement