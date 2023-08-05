DPW Perindo Bali Bekali Bacaleg Buleleng Strategi Raih Kemangan di Pemilu 2024

BULELENG - DPW Partai Perindo Bali melakukan konsolidasi dan sosialisasi dengan DPD dan Bacaleg di Kabupaten Buleleng Bali yang nanti berkontestasi di tingkat kabupaten dan provinsi.

Konsolidasi dipimpin langsung Ketua DPW Partai Perindo, Komang Purnama dan dihadiri Ketua DPD Partai Perindo Buleleng, I Wayan Suyama serta Bacaleg di tingkat DPR RI, DPRD Bali dan DPRD untuk tingkat Kabupaten Buleleng. Acara digelar di Sekretariat DPD Partai Perindo Buleleng.

Acara itu sebagai upaya agar Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bisa meraih suara optimal di masyarakat.

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Ganjar Pranowo ini ingin bacalegnya bisa mencapai target dari setiap wilayah. Komang mengatakan induk partai sangat mendukung para bacaleg yang ada di daerah untuk bisa meraup suara maksimal.

“Berbagai strategi disampaikan dalam konsolidasi untuk bisa meraih hati masyarakat dan menjatuhkan pilihannya kepada Partai Perindo,” ucapnya, Sabtu (5/8/2023).

Komang memberikan semangat dan motivasi kepada para Bacaleg yang ada di Kabupaten Buleleng untuk semangat dan gigih dalam turun kemasyarakat sehingga target bisa memunculkan satu fraksi di tingkat DPRD Buleleng bisa terwujud.