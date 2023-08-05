Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Konsolidasi Bacaleg, DPW Perindo Bali Targetkan Satu Fraksi di DPRD Buleleng

Pande Wismaya , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |22:11 WIB
Konsolidasi Bacaleg, DPW Perindo Bali Targetkan Satu Fraksi di DPRD Buleleng
Komang Purnama. (Foto: Pande Wismaya)
A
A
A

BULELENG – Ketua DPW Partai Perindo, Komang Purnama memberikan semangat dan motivasi kepada para Bacaleg yang ada di Kabupaten Buleleng untuk semangat dan gigih dalam turun kemasyarakat sehingga target bisa memunculkan satu fraksi di tingkat DPRD Buleleng bisa terwujud.

“Selain tingkat DPRD Buleleng, targetnya dua kursi di tingkat Provinsi Bali sehingga suara untuk DPR RI bisa tersupport dari hasil ini,” ucapnya, Sabtu (5/8/2023).

Hal itu disampaikan Komang melakukan konsolidasi dan sosialisasi dengan DPD dan Bacaleg di Kabupaten Buleleng Bali yang nanti berkontestasi di tingkat kabupaten dan provinsi.

Konsolidasi dipimpin langsung Komang Purnama dan dihadiri Ketua DPD Partai Perindo Buleleng, I Wayan Suyama serta Bacaleg di tingkat DPR RI, DPRD Bali dan DPRD untuk tingkat Kabupaten Buleleng. Acara digelar di Sekretariat DPD Partai Perindo Buleleng.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Buleleng, Wayan Suyama mengatakan pihaknya optimis bisa meraih empat kursi di tingkat DPRD Kabupaten Buleleng atau satu fraksi.

“Karena melihat antusiasme dari bacaleg di Buleleng sangat besar untuk berjuang di ajang pemilu tahun 2024. Tentunya kerja keras turun ke bawah menyapa masyarakat menjadi satu kunci mewujudkan keberhasilan itu,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement