Konsolidasi Bacaleg, DPW Perindo Bali Targetkan Satu Fraksi di DPRD Buleleng

BULELENG – Ketua DPW Partai Perindo, Komang Purnama memberikan semangat dan motivasi kepada para Bacaleg yang ada di Kabupaten Buleleng untuk semangat dan gigih dalam turun kemasyarakat sehingga target bisa memunculkan satu fraksi di tingkat DPRD Buleleng bisa terwujud.

“Selain tingkat DPRD Buleleng, targetnya dua kursi di tingkat Provinsi Bali sehingga suara untuk DPR RI bisa tersupport dari hasil ini,” ucapnya, Sabtu (5/8/2023).

Hal itu disampaikan Komang melakukan konsolidasi dan sosialisasi dengan DPD dan Bacaleg di Kabupaten Buleleng Bali yang nanti berkontestasi di tingkat kabupaten dan provinsi.

Konsolidasi dipimpin langsung Komang Purnama dan dihadiri Ketua DPD Partai Perindo Buleleng, I Wayan Suyama serta Bacaleg di tingkat DPR RI, DPRD Bali dan DPRD untuk tingkat Kabupaten Buleleng. Acara digelar di Sekretariat DPD Partai Perindo Buleleng.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Buleleng, Wayan Suyama mengatakan pihaknya optimis bisa meraih empat kursi di tingkat DPRD Kabupaten Buleleng atau satu fraksi.

“Karena melihat antusiasme dari bacaleg di Buleleng sangat besar untuk berjuang di ajang pemilu tahun 2024. Tentunya kerja keras turun ke bawah menyapa masyarakat menjadi satu kunci mewujudkan keberhasilan itu,” ujarnya.