HOME NEWS NEWS

Seru! DPW Perindo Sumsel Gelar Senam Sehat Bareng Warga dan Bacaleg

Ahmad Syaiful , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |22:28 WIB
Seru! DPW Perindo Sumsel Gelar Senam Sehat Bareng Warga dan Bacaleg
Senam sehat Partai Perindo. (Foto: MPI)
PALEMBANG – DPW Partai Perindo Sumsel menggelar senam sehat bersama masyarakat, kader, pengurus dan Bacaleg DPR RI Andi Asmara, serta Suparman Romans Bacaleg DPRD Kota Palembang. Senam sehat diadakan di Jalan Ratu Sianom, Lorong Panembahan, Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang.

Kegiatan itu disambut antusias warga terutama kaum wanita dan ibu rumah tangga. Senam digelar untuk menjalin rasa kebersamaan dan kekeluargaan bersama masyarakat.

Konsolidasi Bacaleg, DPW Perindo Bali Targetkan Satu Fraksi di DPRD Buleleng 

Andi Asmara mengatakan, senam sehat yang berlangsung itu guna mengajak seluruh peserta menjaga Kesehatan. Seluruh peserta menggerakkan tubuh secara teratur diiringi musik ceria untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

