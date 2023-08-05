Seru! DPW Perindo Sumsel Gelar Senam Sehat Bareng Warga dan Bacaleg

PALEMBANG – DPW Partai Perindo Sumsel menggelar senam sehat bersama masyarakat, kader, pengurus dan Bacaleg DPR RI Andi Asmara, serta Suparman Romans Bacaleg DPRD Kota Palembang. Senam sehat diadakan di Jalan Ratu Sianom, Lorong Panembahan, Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang.

Kegiatan itu disambut antusias warga terutama kaum wanita dan ibu rumah tangga. Senam digelar untuk menjalin rasa kebersamaan dan kekeluargaan bersama masyarakat.

Andi Asmara mengatakan, senam sehat yang berlangsung itu guna mengajak seluruh peserta menjaga Kesehatan. Seluruh peserta menggerakkan tubuh secara teratur diiringi musik ceria untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.