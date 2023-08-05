Sempat Hilang Kontak Beberapa Bulan, NASA Kembali Terhubung dengan Vogayer 2

NEW YORK - Badan antariksa Amerika Serikat atau NASA kembali melakukan kontak penuh dengan probe Voyager 2 yang hilang beberapa bulan lebih awal dari yang diharapkan.

Pada Juli lalu, perintah yang salah dibuat untuk pesawat ruang angkasa, dikirim untuk menjelajahi ruang angkasa pada 1977, mengubah posisinya dan memutuskan kontak.

Sebuah sinyal diambil pada Selasa (1/8/2023) berkat "teriakan antarbintang" - instruksi yang kuat - antenanya sekarang kembali menghadap Bumi.

NASA awalnya menaruh harapan pada pesawat ruang angkasa yang mengatur ulang dirinya sendiri pada Oktober mendatang.

Butuh 37 jam bagi pengontrol misi untuk mengetahui apakah perintah antarbintang telah berfungsi karena Voyager 2 berada miliaran mil jauhnya dari Bumi.

Manajer proyek Voyager Suzanne Dodd mengatakan kepada AFP, staf menggunakan "pemancar berkekuatan tertinggi" untuk mengirim pesan ke pesawat ruang angkasa dan mengatur waktunya untuk dikirim selama "kondisi terbaik" sehingga antena sejajar dengan perintah.

Setelah komunikasi terputus, wahana itu tidak dapat menerima perintah atau mengirim kembali data ke Deep Space Network NASA - sebuah susunan antena radio raksasa di seluruh dunia.