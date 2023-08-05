Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Diancam Ungkap Perselingkuhannya, Influencer TikTok Dinyatakan Bersalah Bunuh 2 Pria dalam Kecelakaan Mobil

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:05 WIB
Diancam Ungkap Perselingkuhannya, Influencer TikTok Dinyatakan Bersalah Bunuh 2 Pria dalam Kecelakaan Mobil
Influencer medsos dinyatakan bersalah usai membunh 2 pria (Foto: Leicestershire Police)
LONDON – Seorang influencer media sosial (medsos) dan ibunya dinyatakan bersalah membunuh dua pria yang tewas ketika mobil mereka ditabrak dari jalan.

Saqib Hussain dan Hashim Ijazuddin, keduanya berusia 21 tahun, tewas saat mobil "terbelah dua" di dekat Leicester pada Februari 2022.

Para juri di pengadilan mengatakan insiden itu terjadi setelah Hussain mengancam akan mengungkapkan perselingkuhan yang dia dan Ansreen Bukhari alami.

Bukhari, 46, dan putrinya yang berpengaruh, Mahek Bukhari, dinyatakan bersalah setelah 28 jam pertimbangan.

Influencer TikTok, 24, dan ibunya, keduanya dari Tunstall di Stoke-on-Trent, menangis saat vonis juri dibacakan.

Dikutip BBC, selama persidangan, juri di Leicester Crown Court - yang mendengar bahwa Hussain telah mengancam akan menggunakan materi eksplisit secara seksual untuk mengungkap perselingkuhan yang sudah berlangsung lama - mendengarkan panggilan darurat 999 yang dia lakukan beberapa saat sebelum kecelakaan.

Juri juga memutuskan sesama terdakwa Rekhan Karwan dan Raees Jamal bersalah atas pembunuhan pria tersebut. Natasha Akhtar, 23, dari Birmingham, Ameer Jamal, 28, dan Sanaf Gulamustafa, 23, keduanya dari Leicester, dibebaskan dari pembunuhan tetapi dihukum karena pembunuhan.

      
