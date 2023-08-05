Iba dengan Pencuri yang Kelaparan di Rumahnya, Wanita Tua Ini Beri Makan Pelaku Usai Berkelahi

Wanita tua ini merasa iba terhadap pencuri dan memberinya makan (Foto: News Center Maine via AP)

LONDON – Ketika seorang penyusup masuk ke rumah pensiunan Marjorie Perkins yang berusia 87 tahun, dia mungkin mengira seorang wanita yang lebih tua tidak akan melakukan banyak perlawanan.

"Itu adalah bagian terburuk - bangun dalam kegelapan dan melihat pria ini berdiri di depan Anda," kata mantan guru sekolah dasar 35 tahun itu kepada BBC.

Kala itu, pencuri muda membobol masuk ke rumahnya di Brunswick, Maine. Pencuri itu mengancam akan membunuhnya.

Meskipun dia ketakutan, Perkins langsung beraksi dan melawan.

Tersangka berusia 17 tahun telah didakwa dengan perampokan, ancaman pidana, penyerangan dan mengkonsumsi minuman keras sebagai anak di bawah umur dan ditahan di pusat penahanan remaja.

"Saya pikir jika saya akan dibunuh," terang Perkins kepada BBC.

"Saya akan menendang. Jadi saya melompat ke sepatu saya secepat mungkin,” lanjutnya.

Dia menggunakan kursi taman yang berada di dekat tempat tidurnya untuk membela diri saat pria itu datang ke arahnya.