Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iba dengan Pencuri yang Kelaparan di Rumahnya, Wanita Tua Ini Beri Makan Pelaku Usai Berkelahi

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:06 WIB
Iba dengan Pencuri yang Kelaparan di Rumahnya, Wanita Tua Ini Beri Makan Pelaku Usai Berkelahi
Wanita tua ini merasa iba terhadap pencuri dan memberinya makan (Foto: News Center Maine via AP)
A
A
A

LONDON – Ketika seorang penyusup masuk ke rumah pensiunan Marjorie Perkins yang berusia 87 tahun, dia mungkin mengira seorang wanita yang lebih tua tidak akan melakukan banyak perlawanan.

"Itu adalah bagian terburuk - bangun dalam kegelapan dan melihat pria ini berdiri di depan Anda," kata mantan guru sekolah dasar 35 tahun itu kepada BBC.

Kala itu, pencuri muda membobol masuk ke rumahnya di Brunswick, Maine. Pencuri itu mengancam akan membunuhnya.

Meskipun dia ketakutan, Perkins langsung beraksi dan melawan.

Tersangka berusia 17 tahun telah didakwa dengan perampokan, ancaman pidana, penyerangan dan mengkonsumsi minuman keras sebagai anak di bawah umur dan ditahan di pusat penahanan remaja.

"Saya pikir jika saya akan dibunuh," terang Perkins kepada BBC.

"Saya akan menendang. Jadi saya melompat ke sepatu saya secepat mungkin,” lanjutnya.

Dia menggunakan kursi taman yang berada di dekat tempat tidurnya untuk membela diri saat pria itu datang ke arahnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement