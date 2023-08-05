Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peneliti Berhasil Menyusun Kembali Kalung Hiasan Kuno yang Ditemukan di Kuburan Kuno Seorang Anak

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:09 WIB
Peneliti Berhasil Menyusun Kembali Kalung Hiasan Kuno yang Ditemukan di Kuburan Kuno Seorang Anak
Peneliti berhasul menyusun kembali kalung ornamen yang ditemukan di kuburan kuno seorang anak (Foto: Hala Alarashi/ Alice Burkhardt/B a'ja N.P.)
A
A
A

YORDANIA - Para peneliti telah menyusun kembali kalung hiasan kuno yang ditemukan di kuburan seorang anak yang tinggal di desa Neolitik Ba'ja di tempat yang sekarang menjadi Yordania selatan.

Lebih dari 2.500 batu berwarna-warni dan manik-manik kerang ditemukan di kuburan, yang bertanggal antara 7400 dan 6800 SM.

Penggalian arkeologi telah dilakukan di desa Ba'ja yang berusia 9.000 tahun, dekat kota kuno Petra, sejak 1997.

Pada 2018, peneliti menemukan kuburan anak berusia 8 tahun yang terkubur dalam posisi janin. Ribuan manik-manik menutupi dada dan leher anak itu, dan liontin batu berlubang serta cincin mutiara juga ditemukan.

Tim dengan hati-hati mendokumentasikan bagaimana manik-manik didistribusikan di kuburan dan menentukan bahwa mereka pernah menjadi bagian dari ornamen yang lebih besar yang telah terlepas dari waktu ke waktu.

Analisis genetik terhadap jenazah, yang tidak terawetkan dengan baik, tidak mengungkapkan apa pun tentang kesehatan anak, penyebab kematian, kebiasaan makan, atau identitas biologis. Sebaliknya, para peneliti berfokus pada manik-manik dan kisah yang mungkin mereka ceritakan tentang anak tersebut serta praktik penguburan Neolitik.

Sebuah studi merinci temuan yang diterbitkan pada Rabu (2/8/2023) di jurnal PLOS ONE.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183758//raja_yordania_bertemu_prabowo-wJUS_large.jpg
Raja Yordania Tawarkan Investasi Rp21,7 Triliun ke Indonesia, Ini Proyeknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183676//prabowo-mGNA_large.jpg
Ikatan Emosional Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Lampaui Diplomasi Formal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183468//lalu_lintas-E4cu_large.jpg
Raja Yordania Bertemu Presiden Prabowo, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178803//ilustrasi-7geM_large.jpg
Negara-Negara Arab Kecam RUU Pencaplokan Tepi Barat Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/16/3177634//fosil_tangan_dan_kaki_kerabat_manusia_purba_satu_setengah_juta_tahun_lalu_ditemukan_di_kenya-JBrh_large.jpg
Peneliti Temukan Fosil Tangan dan Kaki Kerabat Manusia Purba 1,5 Juta Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/56/3161417//peralatan_batu_berusia_satu_setengah_juta_tahun_ditemukan_di_sulawesi-pMPE_large.jpg
Peneliti Temukan Peralatan Batu Berusia 1,5 Juta Tahun di Sulawesi, Terkait Hobbit Purba?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement