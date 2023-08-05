Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sudah Berlangsung Selama 2 Bulan, Apakah Serangan Balik Ukraina Akan Sukses?

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:55 WIB
Sudah Berlangsung Selama 2 Bulan, Apakah Serangan Balik Ukraina Akan Sukses?
Serangan balik Ukraina terhadap Rusia telah dimulai (Foto: Telegram)
A
A
A

UKRAINA - Perang di Ukraina telah mencapai titik kritis. Apa yang terjadi saat ini di negara itu bisa menentukan masa depan negara itu dan mempengaruhi keamanan Eropa.

Dalam 18 bulan sejak Rusia menginvasi, Ukraina sebagian besar bersikap defensif, mencegah pasukan Moskow merebut lebih banyak wilayah.

Tapi musim panas ini, Ukraina - dengan bantuan miliaran pound peralatan militer Barat - telah menyerang, mencoba mengusir Rusia dari tanah yang sebelumnya mereka rebut di timur dan selatan negara itu.

Dua bulan setelah serangan balasan ini, dan dengan waktu esensi sebelum awal musim dingin, apakah pasukan Ukraina membuat kemajuan nyata?

Bekerja sama dengan BBC Verify, tim BBC telah menganalisis video pertempuran tersebut dan berbicara dengan para ahli untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut.

Melihat peta berskala besar di Ukraina timur dan selatan menunjukkan bahwa tidak banyak yang berubah dalam dua bulan sejak serangan balasan dimulai.

Rusia masih menempati hampir seperlima dari Ukraina - termasuk kota Donetsk, di timur, dan Mariupol, yang direbutnya setelah pengepungan berbulan-bulan - dan pasukannya digali dengan baik.

      
