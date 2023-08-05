Perang Sudan Perburuk Krisis Kelaparan, UNICEF: 14 Juta Anak Sangat Butuhkan Dukungan Kemanusiaan

LONDON – Badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Unicef memperingatkan pada Jumat (4/8/2023), empat belas juta anak "sangat membutuhkan" dukungan kemanusiaan di Sudan, ketika konflik mematikan di negara itu memperdalam krisis kelaparannya.

“Jumlahnya mengejutkan. Hampir 14 juta anak – jumlah yang kira-kira setara dengan setiap anak di Kolombia, Prancis, Jerman, atau Thailand – sangat membutuhkan dukungan kemanusiaan,” kata wakil direktur eksekutif UNICEF Ted Chaiban dalam sebuah pengarahan pada Jumat (4/8/2023), dikutip CNN

Lebih dari 1,7 juta anak di Sudan telah dipaksa keluar dari rumah mereka menghadapi risiko kelaparan, penyakit, kekerasan, dan perpisahan keluarga.

Ini merupakan tambahan dari 1,9 juta anak yang telah mengungsi di Sudan sebelum krisis terbaru ini.