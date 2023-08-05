Gempa M4,4 Guncang Lombok Utara NTB

, Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |02:30 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,4 mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekira pukul 01.31 WIB, Sabtu (5/8/2023).

"Gempa Mag:4.4, 05-Aug-2023 01:31:50WIB, Lok:8.35LS, 116.46BT (33 km TimurLaut LOMBOKUTARA-NTB)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika melalui akun Twitternya.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)