Di Acara Kongres Himmah NWDI X, TGB Beberkan Pemicu Anak Muda Punya Masalah Mental

MATARAM - Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI), TGB HM Zainul Majdi memberikan nasihat kepada mahasiswa di acara Kongres Himpunan Mahasiswa (Himmah) NWDI X, yang digelar pada Jumat 4 Agustus 2023.

Kongres yang mengusung tema 'Menguatkan Spirit Islam Moderat yang Inovatif untuk Indonesia Maju' ini, TGB mengingatkan mahasiswa bahwa dalam sebuah penelitian, anak muda Indonesia punya masalah mental, depresi, dan kecemasan, yang jumlahnya mencapai 30%.

"Salah satu pemicu adalah mengonsumsi berita negatif. Bila 30 persen mengalami masalah mental. Aktivitas ekonomi Indonesia meningkat, yang melaksanakan memiliki masalah mental," ucap TGB.

Ulama kharismatik yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini meminta masyarakat tidak mengikuti ucapan dengan diksi kasar yang sering terjadi di tahun politik.

"Sampaikan suara (Himmah NWDI) untuk ajakan perdamaian. Kalau satu tak terasa, kalau banyak akan terasa. Sebarkan nilai kedamaian," pesannya.

Lebih jauh, Indonesia adalah penduduk terbesar kelima Indonesia, pada tahun 2050 jadi kekuatan ekonomi keempat. TGB pun memberi apresiasi kepada Pimpus Himmah NWDI hasil kongres ke-9.

(Awaludin)