Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Di Acara Kongres Himmah NWDI X, TGB Beberkan Pemicu Anak Muda Punya Masalah Mental

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:26 WIB
Di Acara Kongres Himmah NWDI X, TGB Beberkan Pemicu Anak Muda Punya Masalah Mental
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MATARAM - Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI), TGB HM Zainul Majdi memberikan nasihat kepada mahasiswa di acara Kongres Himpunan Mahasiswa (Himmah) NWDI X, yang digelar pada Jumat 4 Agustus 2023.

Kongres yang mengusung tema 'Menguatkan Spirit Islam Moderat yang Inovatif untuk Indonesia Maju' ini, TGB mengingatkan mahasiswa bahwa dalam sebuah penelitian, anak muda Indonesia punya masalah mental, depresi, dan kecemasan, yang jumlahnya mencapai 30%.

"Salah satu pemicu adalah mengonsumsi berita negatif. Bila 30 persen mengalami masalah mental. Aktivitas ekonomi Indonesia meningkat, yang melaksanakan memiliki masalah mental," ucap TGB.

Ulama kharismatik yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini meminta masyarakat tidak mengikuti ucapan dengan diksi kasar yang sering terjadi di tahun politik.

"Sampaikan suara (Himmah NWDI) untuk ajakan perdamaian. Kalau satu tak terasa, kalau banyak akan terasa. Sebarkan nilai kedamaian," pesannya.

Lebih jauh, Indonesia adalah penduduk terbesar kelima Indonesia, pada tahun 2050 jadi kekuatan ekonomi keempat. TGB pun memberi apresiasi kepada Pimpus Himmah NWDI hasil kongres ke-9.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement