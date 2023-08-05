TGB Zainul Majdi Minta Masyarakat Tak Ikuti Ucapan dengan Diksi Kasar di Tahun Politik

MATARAM – Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) TGB HM Zainul Majdi meminta mahasiswa dan masyarakat tidak mengikuti ucapan dengan diksi kasar yang sering terjadi di tahun politik
Hal ini diungkapkan Zainul Majdi saat hadir di Kongres Himpunan Mahasiswa (Himmah) NWDI X, Jumat (4/8/2023).
"Sampaikan suara (Himmah NWDI) untuk ajakan perdamaian. Kalau satu tak terasa, kalau banyak akan terasa. Sebarkan nilai kedamaian, " ujar ulama kharismatik yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu.
Pada kongres yang mengusung tema mewujudkan spirit Islam moderat yang inovatif untuk Indonesia maju ini, TGB mengingatkan mahasiswa bahwa dalam sebuah penelitian, anak muda Indonesia punya masalah mental, depresi, dan kecemasan. Jumlahnya mencapai 30 persen.