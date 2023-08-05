Tahun Politik Tiba, TGB Zainul Majdi Ajak Mahasiswa dan Masyarakat Sebarkan Nilai Perdamaian

MATARAM – Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) TGB HM Zainul Majdi mengajak setiap mahasiswa dan Masyarakat untuk menyebarkan nilai perdamaian.

"Sampaikan suara (Himmah NWDI) untuk ajakan perdamaian. Kalau satu tak terasa, kalau banyak akan terasa. Sebarkan nilai kedamaian, " ujar TGB saat hadir di Kongres Himpunan Mahasiswa (Himmah) NWDI X, Jumat (4/8/2023).

Pada kongres yang mengusung tema mewujudkan spirit Islam moderat yang inovatif untuk Indonesia maju ini, TGB mengingatkan mahasiswa bahwa dalam sebuah penelitian, anak muda Indonesia punya masalah mental, depresi, dan kecemasan. Jumlahnya mencapai 30 persen.

BACA JUGA: TGB Zainul Majdi Minta Masyarakat Tak Ikuti Ucapan dengan Diksi Kasar di Tahun Politik

"Salah satu pemicu adalah mengonsumsi berita negatif. Bila 30 persen mengalami masalah mental. Aktivitas ekonomi Indonesia meningkat, yang melaksanakan memiliki masalah mental," lanjutnya.