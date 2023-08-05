Kapal Wisata Angkut 33 Wisatawan Asing Tenggelam di Labuan Bajo, Begini Kondisi Penumpang

LABUAN BAJO - Kapal wisata bernama KM Duta Samota tenggelam di perairan sekitar Pulau Kelor Labuan Bajo, Kawasan Taman Nasional Komodo, Sabtu (5/8/2023) siang.

Kapal wisata yang mengangkut 33 wisatawan asing itu miring lalu karam akibat dihantam gelombang laut. Kapal tersebut berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dan hendak berlayar ke Labuan Bajo. Kapal bertolak dari Pelabuhan Kayangan, Lombok pada 2 Agustus 2023.

BACA JUGA:

3 Fakta Kapal Tenggelam di Selat Malaka, 11 Orang Hilang

Saat meninggalkan Pulau Kelor, kapal dihantam gelombang dan terbawa arus air lalu menabrak karang. Akibatnya lambung kapal mengalami kebocoran dan karam.

Tim Sar Gabungan berhasil mengevakuasi seluruh penumpang bersama 2 kru kapal dan 2 tour guide. Setelah tiba di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, total 37 penumpang kapal langsung diminta keterangan di ruang tunggu Pelabuhan.

BACA JUGA:

Kapal Tenggelam di Perairan Kepulauan Seribu, 55 Penumpang Selamat!

Kapten Kapal KM Duta Samota, Arik megatakan, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan kapal tersebut.