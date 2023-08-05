24 Tahun Tanpa Sumber Air Bersih dan Listrik, Polri Bantu Warga Manumutin NTT

NTT - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan pada seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan. Dengan begitu, masyarakat dapat selalu merasakan kehadiran negara.

Sebagai wujud arahan Kapolri, Kapolres Belu, AKBP Richo Nataldo Devallas Simanjuntak membantu penyediaan air bersih dan listrik bagi warga di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kesulitan warga akan air bersih dan listrik akhirnya kini teratasi.

Sumur bor dan listrik dari Polri membuat masyarakat sekitar tersenyum sumringah. Terpancar kebahagiaan atas apa yang mereka tunggu-tunggu selama ini.

Sejak 1999, Desa Manumutin telah menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan air bersih dan listrik. Permasalahan ini telah berlangsung lama dan menjadi perhatian serius bagi warga setempat.

Lurah Manumutin, Setormino Dorosario, menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas bantuan yang telah diberikan. Ia mengungkapkan betapa luar biasanya bantuan dua sumur bor yang ada di Haliwen dan wilayah Fohomea.

Menurutnya, Kelurahan Manumutin memiliki tanggung jawab untuk mengelola 2.733 kepala keluarga dengan total jumlah penduduk sebanyak 12.532 orang. Wilayah ini menjadi bagian penting dari Kecamatan Kota Atambua, yang membawahi 4 kelurahan, termasuk Kelurahan Manumutin.

"Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat, baik itu untuk kehidupan sehari-hari maupun keberlangsungan segala macam aktivitas. Selama bertahun-tahun, masyarakat kami, termasuk saya sebagai warga, mengalami kekurangan air bersih. Baru kali ini kami mendapatkan air bersih secara nyata, dan itu berkat bantuan luar biasa dari Bapak Kapolres Belu dan Pak Kapolda Nusa Tenggara Timur," ungkap Lurah Setormino Dorosario, Sabtu (5/8/23).

Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Anton do Santos, seorang tokoh masyarakat yang tak dapat menyembunyikan rasa haru dalam hatinya.